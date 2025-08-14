Altay’da Onur Efe’ye Dönüş Sevindirdi

TRANSFER YASAĞI VE ONUR EFE’NİN DÖNÜŞÜ

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yeni sezon öncesi transfer yasağı süren Altay, yetenekli sağ kanat oyuncusu Onur Efe’nin kulübe dönmesiyle sevindi. Geçen sezon 2’nci Lig’de 30 maçta 7 gol atıp takımın en skorer ismi olan 23 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle yönetimle anlaşamayarak takımdan ayrılmıştı.

GEÇMİŞTEKİ TRANSFERLERİ

İlk olarak 1’inci Lig takımı Iğdır FK ile anlaşan Onur, ardından bu takımın kampından ayrılıp 2’nci Lig temsilcisi 68 Aksaray Belediyespor ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda olağanüstü genel kurul kararı sonrası kongre beklenmeden yönetimi devralan Sinan Kanlı, altyapı patentli futbolcular Emre Tangeldi ve Ali Kızılkuyu ile birlikte Onur Efe’yi de ikna ederek eski takımına geri dönmesini sağladı.