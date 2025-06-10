Altay’da Oyuncular Ödeme Bekliyor

FUTBOLCULARIN ÖDEME BEKLENTİSİ

2’nci Lig’de geçen sezon küme düşüp 8 yıl sonra 3’üncü Lig’e dönen Altay’da, alacakları bulunan futbolcular yeni yönetimden ödeme bekliyor. Yönetim, Kurban Bayramı öncesi tecrübeli oyuncularla bir araya gelip ödeme planlarını sundu. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda, kadroyu korumayı amaçlayan yönetim, bayram sonrası futbolculara bir miktar ödeme yapma vaadinde bulundu.

GENÇ FUTBOLCULARLA GÖRÜŞMELER

Yönetimin, altyapıdan çıkan genç futbolcularla da tamamen yeni bir ödeme takvimi için masaya oturacağı bildiriliyor. Siyah-beyazlı yönetim, oyunculara geçmiş alacaklarının bir kısmını peşin olarak ödemeyi planlıyor; geri kalan kısımlar ise taksitler halinde ödenecek. Altay’da, futbolculara ödeme yapılmaması durumunda bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceği de kaydedildi.

ALACAKLAR VE ÖDEMELER

Şimdiye kadar Altay’da, 5 futbolcu alacaklarını tahsil edebilmek için kulübe ihtarname gönderdi. Yönetim, yalnızca İsa Toygar’ın 37 bin TL’lik alacağını kapatırken, Kuban, Arda, Yusuf ve Sefa’ya acil olarak ödeme yapılması gerekiyor. Öte yandan, kulüpte bir süredir personel maaşlarının da ödenmediği ifade ediliyor.