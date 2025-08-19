Haberler

Altay’da Seçim Günü Yaklaşıyor

SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRLIKLARI

3’üncü Lig 4’üncü Grup takımlarından Altay’da gözler cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurula yöneliyor. 1 Ağustos’tan bu yana kulübün yönetimini üstlenen Sinan Kanlı, aday listesini hazırladığını kamuoyuna duyurdu. Kulübe üye olamaması nedeniyle kendi adını destekleyeceği bir başkan adayı seçeceğini belirten Kanlı, “Başkan adayı ve yönetimimiz kongreden bir gün önce ya da kongre günü açıklayacağım. Adayımızın yıpranmasını istemiyorum. Başkan adayımız benimle aynı soyisimde biri olacak” ifadelerini kullandı.

KULÜBÜN İŞLEYİŞİNE ODAKLANILDI

Sinan Kanlı, kongreyi düşünmeden kulübün işleyişine odaklandıklarını dile getirdi. “Aday yönetimimizin yarısı Altay camiasının bildiği isimlerden, yarısı ise profesör, doktor ve saygın iş insanlarından oluşacak. Güzel bir ekibimiz var. Genel kurulda ekibimize rakip çıkacağını düşünmüyoruz” açıklamasını yaptı.

KAMPA HAZIRLIK VE ÖDEMELER

Afyon’da kampa giren siyah-beyazlı takımın oyuncularına önemli bir ödeme yaptıklarını bildiren Sinan Kanlı, “Takım 30 kişilik kadroyla mutlu, mesut şekilde kampa gitti. Kampın parasını da ödedik. Takımımız burada 3 hazırlık maçı oynayacak” şeklinde konuştu.

Bodrum’da Aranan Şahıs Yakalandı

Bodrum'da polis, 23 suçtan aranan bir kişiyi yakaladı. Başkasının kimliğini kullandığı tespit edilen zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Eskişehir’de Makineye Sıkışan Gümüş Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de metal ve plastik parça üreten bir fabrikada 33 yaşındaki Kutluay Gümüş, makineye sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

