Altay’da Tartışmalar Devam Ediyor, Kanlı Cevap Verdi

ALTAY’DA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

3’üncü Lig’e düştükten sonra tartışmalar devam eden Altay’da, 16 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede görevini bırakmaya hazırlanan Başkan Yüksel Gürüz’ün yönetimini devralan Sinan Kanlı’ya yönelik sözleri gündem yaratmaya devam ediyor. Gürüz, Kanlı’ya “Altay tek kuruş ödeme yapılmadığı için yüksek vaatlerle borçlandırılıyor. Paranız yoksa niye göreve geldiniz?” şeklinde bir çıkış yaptı.

KANLI’DAN GÜRUZ’E CEVAP

Altay’da kongreye talip olan Sinan Kanlı, Yüksel Gürüz’ün sosyal medya üzerinden yaptığı iddialara yanıt verdi. Kanlı, “Sayın Yüksel Gürüz, ben sizi yazdıklarınızın doğru olmadığını ve düzeltmeniz gerektiğini bildirmek için aradım. Ayrıca yönetiminiz sürecinde camiaya, ‘yaptık, çözdük’ dediğiniz fakat ne yazık ki yapmadığınız bir kaç şeyin sebebini sordum, cevap veremediniz. Süreç boyunca Altay’a kaybettirdiklerinizi geri kazandırıyoruz. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Sosyal medyadan doğru olmayan şeyler yazarak toparlamaya çalıştığımız kulüp itibarını lütfen daha fazla düşürmeye çalışmayın. Tavsiyemdir!” şeklinde ifadelerle yanıt verdi.

ÖNEMLİ

Erzurum’da Klasik Araç Fuarı Yapıldı

Erzurum'daki Klasik Otomobil Fuarı, 55 klasik aracın sergilendiği etkinlikte, Vali Çiftçi, turizm ve yarışma faaliyetlerinin artacağını duyurdu.
Doğacan Taşpınar Vefat Etti. Üzüntülüyüz

Tiyatro dünyası, 45 yaşındaki oyuncu Doğacan Taşpınar'ın vefatıyla sarsıldı. Oyuncular Sendikası, acı haberi kamuoyuna iletti.

