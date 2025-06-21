Altay’da Transfer Yasağına Rağmen Sorunlar

TRANSFER YASAKLARI SONRASI KADRO KORUMA HEDEFİ

3’üncü Lig’de yeni sezon için hazırlıklar yapan Altay, daha önce 3 dönem transfer yasağı yaşamıştı. 28 Mayıs’ta göreve başlayan yeni yönetim, takımın mevcut kadrosunu korumayı hedefliyordu. Ancak bu süreçte, sözleşmeleri devam eden futbolculardan Arda Gezer ve Kuban Altınbudak takımdan ayrılma kararı aldı.

Orta saha oyuncusu Arda ile savunma oyuncusu Kuban, kulübe ihtarname göndererek alacakları olan 1 aylık sürenin içinde ödemelerin yapılmaması sonucunda tek taraflı fesih haklarını kullanarak serbest kaldı. Yönetim, kontratı devam eden Sefa Özdemir ile de 2 yıllığına anlaşma sağladı. Sefa’nın kulüpte kalmayı tercih ettiği ifade edildi.

KUBAN VE ARDA’NIN DURUMU

Kulüpten yapılan açıklamada, Kuban’a geçmiş alacakları ve yeni sezon garanti ücretinin tamamının nakit ve gayrimenkul olarak peşin ödenmesi teklifi yapıldığı belirtildi. Ancak futbolcu bu teklifi reddedip fesih yolunu seçti. Arda Gezer hakkında ise yönetim, herhangi bir açıklama yapmadı. Daha önce İsa’nın alacaklarını yatırarak takımda tutulduğu biliniyor.