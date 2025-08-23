Altay’da Yeni Dönem Başladı

ALTAY’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Altay’da yeni bir dönem başladı. Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü genel kurulu, İzmir Atatürk Stadı’nda bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Kongre kararı alındıktan sonra, ay başından beri kulübün yönetimini üstlenen Sinan Kanlı, kulübe üye olamadığı için ağabeyi Hüseyin Kanlı’nın tek listeyle girdiği seçimde İzmir ekibinin yeni başkanı olması sağlandı. Başkanlığı bırakan Yüksel Gürüz’ün denetim kurulu ise üyelerin oyları ile ibra edilmedi.

YÜKSEL GÜRÜZ’DEN AÇIKLAMALAR

Kongrede ilk sözü alan eski başkan Yüksel Gürüz, “Altay’a zarar vermemek adına hızlı şekilde kongre kararı aldık. Altay’da kaos oluşması en çok bana zarar verir. Çünkü ben Altaylıyım. Altay’da imza ile giden bir başkan olmak acı verdi. Toplanan imzaların hiçbirine bakmadım. Özellikle aynı yolu yürüdüğüm 4-5 arkadaşın aleyhime imza atmasına kırıldım. Biz yine Gürüz ailesi olarak destek vermeye devam edeceğiz. Altay’ın borcu 22 milyon dolar. Artışın sebebi maalesef kurun artışıdır. Tesis tamamen elden geçirilmiştir. Hiçbir borç yapılmamıştır. Mutfak ve mefruşat tamamen yenilendi.” dedi.

DENETİM KURULU İBRA EDİLMEDİ

Yüksel Gürüz’ün konuşmasının ardından, kongrede ibra maddesine geçildi. Gürüz ve yönetimi oy çokluğu ile ibra edildi fakat denetim kurulu raporu ibra edilmedi. Gürüz yönetiminin, kulüp tarihinin ilk ibra edilmeyen denetleme kurulu, kongreye katılmadı. Denetleme kurulu raporunda Ercan Dönmez’in imzasının geçerli olduğu, denetleme kurulu üyesi olmayan Arif Benan Savaş’ın imzasının geçersiz olduğu divan kurulu tarafından duyuruldu. Açık oylama sonucunda Yüksel Gürüz’ün denetim kurulu raporu oy çokluğu ile ibra edilmedi. Böylece, yeni yönetim kurulunun eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunabilme hakkı doğdu.

YENİ YÖNETİM KURULU AÇIKLANDI

Altay’da daha sonra tek aday olan yönetim kurulu listesi duyuruldu. Hüseyin Kanlı’nın başkanlık yaptığı listede, eski başkanlardan Ayhan Dündar da yer aldı. Kanlı’nın yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Serhat Kar, Recep Sarı, Murat Salihoğlu, Ahmet Öncel, Mahmut Buldak, Yavuz Usluer, Heybet Taşçı, Ayhan Dündar, Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, Şaban Çakır, Efe Kayacan, Mustafa Kardaşlar, Burak Şenyüz, Çağrı Çetin ve Fuat Kılıç.