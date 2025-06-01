Altay’da Yenilikler Bekleniyor, Başkan Gürüz

TEKNİK DİREKTÖR TUNA ÜZÜMCÜ’NÜN HAZIRLIKLARI

İzmir 3’üncü Lig temsilcisi Altay’da göreve başlamayı bekleyen Teknik Direktör Tuna Üzümcü, Başkan Yüksel Gürüz ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve yeni sezon planlamalarına giriştiğini belirtiyor. Üzümcü, “Altay’ın köklü bir değişime, yenilenmeye ihtiyacı vardı. Son yıllarda yaşanan travmalar ortada. Süper Lig’den 3’üncü Lig’e düşen bir kulüp. Son 4 sezonda 3 kez küme düşmüş, sadece 1 kez kümede kalmış bir takım. Onu da biz başardık. O dönemde neler yaşadığımızı herkes biliyor. Benden sonra Altay’da 3 başkan, 6 teknik direktör çalıştı” açıklamasında bulundu.

GENÇ OYUNCULARA ZAMAN TANINMALI

Üzümcü, kulüpten ayrıldığı dönemde kendisine karşı sabırsız davranıldığını ifade ederek, “Altyapımızdan çıkan gençlerin zamana ihtiyacı vardı. Bu sezon 2’nci Lig’de de başarısız bir yıl geçirildi. Artık 3’üncü Lig’de Altay’ın bu kötü gidişe dur demesi; yenilenerek kendisine yakışan liglere yelken açması gerekiyor” dedi. Yönetim, kadronun korunup transferin önünü açma planları yapıyor.

Üzümcü, “Altay’ı 1’inci Lig’de tutmuş bir teknik ekibiz. Yine zorlu bir süreç bizi bekliyor. Başarı sadece bizimle değil, taraftarlarla, futbolcularla, teknik ekip ve yönetimle gelir. Köklü değişimlerin Altay’a iyi geleceğini düşünüyorum” diye sözlerine son verdi.