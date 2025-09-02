Altay, Genç Stoperini Yuvaya Döndürdü

YUNUS EFE SARIKAYA YUVAYA DÖNDÜ

3’üncü Lig 4’üncü Grup takımlarından Altay, yaz döneminde kulüpten ayrılarak Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’la 5 yıllık sözleşme imzalayan genç stoper Yunus Efe Sarıkaya’nın yeniden takıma katıldığını duyurdu. Alanyaspor’daki lisansı Türkiye Futbol Federasyonu’na aktarılmayan Yunus Efe’nin Altay’a kiralanacağı bilgisi ortaya çıktı. Transfer yasağı bulunan kulübün, iki kulüp arasında gerçekleştirilecek özel bir anlaşma ile genç oyuncuyu kadrosuna dahil edeceği öğrenildi. Yönetimin mali destekçisi Sinan Kanlı, geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlamadıklarını belirtmişti. Yunus Efe, 4’üncü futbolcu olarak Emre, Onur Efe ve Ali’nin ardından Altay’a geri dönmüş oldu.

ALTAY’IN YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI

Altay’ın yeni sezon formaları, kulübün sosyal medya hesapları aracılığıyla tanıtıldı. Siyah-beyazlı takımın oyuncularının yer aldığı tanıtım klibi büyük ilgi gördü ve modelle birlikte sergilenen formaların fotoğrafları da beğeni topladı. Altay’ın çubuklu, beyaz, siyah ve mavi renklerdeki formalarına yoğun ilginin olacağı bekleniyor. Bazı formaların sırt kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ve “Altay Spor Kulübü’nde tanıdığım gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik müvacehesinde istikbalin kuvveti ve saadeti en bariz görülmektedir” şeklindeki sözleri yer alıyor. Bu detaylar, formaların tanıtımına ayrı bir değer katıyor.