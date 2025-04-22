“Altay’ın Çöküşü Süregeldi.”

İZMİR’DEKİ KÖKLÜ KULÜPTE KÜME DÜŞÜŞÜ

İzmir’de uzun yıllardır var olan Altay, son dönemlerde yaşadığı düşüşle üzüntü duyuyor. 2021-22 sezonunda Süper Lig’de yarışan bu tarihi kulüp, son 3 yılda 3. kez küme düşüp profesyonel liglerin en alt seviyesi olan 3. Lig’e kadar gerileyebiliyor. Hafta sonu TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 32. hafta maçında Kepez Spor ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, 1-1 berabere kalarak, 2017 yılından sonra 8 yıl aradan sonra tekrar 3. Lig’e dönüş yapmış oldu.

SPORDA BAŞARISIZLIĞIN SONUÇLARI

Altay, Türkiye’nin Süper Lig’inde 2021-2022 sezonunda mücadele ederken ligi 18. sırada tamamladı ve 1. Lig’e düştü. Bir yıl kaldığı 1. Lig’den geçen sezon da düşen siyah-beyazlılar, bu yıl da 2. Lig’e veda etmek zorunda kaldı. Önceki sezonlarda yaşanan borç problemleri nedeniyle sürekli puan silme cezası alan İzmir kulübü, mali ve sportif açıdan ciddi bir çöküş yaşadı. Altay’ın toplam borcunun 800 milyon TL’nin üzerinde olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, eski futbolcularına olan borçları sebebiyle 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana yaklaşık 3 yıldır transfer yapamamış durumda.

KRİZDEN ÇIKIŞ STRATEJİLERİ

Şirketleşerek yaşanan bu krizi aşmayı hedefleyen Altay, yatırımcı bulamamış olması nedeniyle istediği sonuca ulaşamıyor. Kulübün geleceği açısından bu durum pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor.