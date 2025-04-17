Altay, İskenderunspor’u 1-0 Yendi

ALTAY’IN KRİTİK GALİBİYETİ

Altay, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta erteleme mücadelesinde İskenderunspor’u 1-0 yenerek, düşme hattının üstündeki Kepezspor’la puan farkını 7’ye indirdi. İzmir temsilcisi, bu galibiyetle ligde kalma iddiasını sürdürdü. Maç, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda gerçekleşti ve siyah-beyazlı ekip, Play-Off iddiasındaki rakibinden önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla puanını 24’e çıkaran Altay, ligde kalma barajıyla arasındaki mesafeyi kısalttı.

KRİTİK MAÇ GÜNÜ

Ligin kalan üç haftasında Altay, hata yapmadan yoluna devam etmenin yanı sıra, 15. sıradaki Kepezspor’un da hata yapmasını bekleyecek. İzmir ekibi, 20 Nisan Pazar günü, sezonun en kritik maçına çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Altay, 31 puanla 15. sırada bulunan Kepezspor’u ağırlayacak. Siyah-beyazlıların, kümede kalma umutlarını devam ettirebilmesi için bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyor. Aksi durumda, alınacak bir beraberlik ya da mağlubiyetle Altay, 2. Lig’e veda edebilir.

GEÇMİŞTEKİ RENKTAŞ YENİLGİSİ

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Altay, deplasmandaki rakibine 3-2 yenilmişti. Bu sonuç, Altay için geri dönüş mücadelesini daha da önemli hale getiriyor ve takım, İskenderunspor karşısındaki bu galibiyetin motivasyonunu kullanarak maç öncesinde stratejisini belirleyecek. İzmir ekibinin, kümede kalma mücadelesinin temposu artarken, bu kritik karşılaşma, sezonun seyrini belirleyecek ana etkenlerden biri olacak.