Altay, İskenderunspor’u 1-0 Yendi

MAÇIN SONUCU

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta erteleme maçında Altay, ev sahipliğini yaptığı İskenderunspor’u 1-0’lık skorla mağlup ediyor.

HAKEMLERİN KONTROLU

Karşılaşmanın hakemleri Mehmet Ali Özer, Mehmet Ali Vardar ve Okan Taşköprü olarak görev aldı.

Altay takımının oyuncu kadrosu şöyle: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin (Ege Parmaksız dk. 90), Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Murat Berkan Demir (Arda Gezer dk. 46), Emre Tangeldi, Mehmet Nur Kaymaz (Caner Baycan dk. 90), Onur Efe, Murat Uluç (Deniz Kadah dk. 90+4). Teknik direktör Gökhan Karaaslan yönetiminde maçta mücadele ettiler.

İSKENDERUNSPOR’UN KADROSU

İskenderunspor’un oyuncu kadrosu ise şu şekilde: Onur Can Özdemir, Ahmet Biler, Ulaş Zengin, Kadir Turhan, Erbay Eker, Turan Tuzlacık (Berat Yılmaz dk. 58), Kerem Kurşun (Devran Şenyurt dk. 58), Serdarcan Eralp, Mohamed Khalil (Kağan Özkan dk. 72), Mehmet Manış, Berat Erdoğan (Ömer Gür dk. 90). Teknik direktör Soner Tolungüç bu takımın başındaydı.

GOL ve DİĞER DETAYLAR

Maçta tek gol, 50. dakikada Onur Efe tarafından Altay adına atıldı. Ayrıca, karşılaşma boyunca sarı kart gören oyuncular: Salih Oktay, Murat Berkan Demir, Caner Baycan (Altay), Erbay Eker ve Serdarcan Eralp (İskenderunspor) oldu.