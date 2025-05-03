Altay, Kırklarelispor’u 3-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, STAT: Alsancak Mustafa Denizli. HAKEMLER: Ertuğrul Kosterelioğlu, Berkay Salman, Batuhan Bıyıklı.

TAKIM KADROSU

ALTAY: Ulaş – (Dk. 80 Galip), Yusuf, Salih, Yunus, Kuban, Özgür (Dk. 80 Caner), İsa (Dk. 63 Özay), Ege (Dk. 63 Arda), Onur Efe, Mehmet Nur (Dk. 80 İbrahim), Onur Yıldız.

KIRKLARELİSPOR: Erkam – Bedirhan, Batın, Rüzgar (Dk. 46 Batın), Yücel, Emir (Dk. 62 Denizhan), Emre (Dk. 46 Berke), Ertuğrul, Hozan, Bilal, Cemil.

MAÇ SONUCU VE GOLLER

GOLLER: Dk. 19 Yusuf, Dk. 84 Caner, Dk. 88 Onur Efe (Altay).

İkinci Lig Beyaz Grup’ta iki hafta önce küme düşmesi kesinleşen Altay, sezonun son maçında evinde Kırklarelispor’u 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla veda ediyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk olarak 19’uncu dakikada Yusuf Tekin’in bulduğu golle öne geçti. Bu gol, sağdan Onur Efe’nin ceza sahasına yaptığı ortayla gerçekleşti ve Yusuf düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 85’inci dakikasında ev sahibi ekipten Caner, yaklaşık 30 metreden attığı muhteşem golle durumu 2-0 yaptı. Ardından 88’inci dakikada Altay, Onur Efe’nin kullandığı frikik ile farkı 3’e çıkardı. Bu sonuçla toplam 9 puanı silinen Altay, sezonu 25 puanla 17’nci sırada tamamlarken, Kırklarelispor 40 puanda kalarak ligi 11’inci basamakta bitirdi.