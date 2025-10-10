Altay Söke 1970 Maçında İlk Galibiyet Peşinde

Altay yarın Söke 1970 ile karşılaşacak

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta geçtiğimiz hafta Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalarak 5 maç sonunda yalnızca 2 puan toplayan Altay, düşme hattından çıkamamış durumda. Yarın İzmir’de ev sahibi olduğu mücadelede 9 puanla grupta yer alan Söke 1970 ile karşı karşıya gelecek. Maç, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın zeminin bakıma alınması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmada hakem Murat Demir düdük çalacak. Bilet fiyatları ise 35 TL olarak belirlenmiş durumda. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan stoper Hikmet ile antrenman eksiği olan kaleci Ozan’ın forma giymesi beklenmiyor. İlk iki maçında yalnızca 1 puan alabilen Teknik Direktör Yusuf Şimşek, taraftarının önünde oynanacak bu maçta galibiyet almayı hedefliyor. Altay, kazanarak Aydın temsilcisi olan Söke 1970’e ilk yenilgisini yaşatmayı planlıyor.

TAKTİKSEL HEDEFLER

Söke 1970, grupta 7’nci sırada yer alırken, Altay ise 13’üncü basamakta bulunuyor. Altay, son olarak 19 Ekim 2024 tarihinde, Atatürk Stadı’nda Karaköprü Belediyespor ile bir karşılaşma yapmıştı. Bu maç, Altay için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güllü Soruşturmasında Otopsi Raporu Açıklandı

Ünlü sanatçı Güllü'nün evinden düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Otopsi sonuçlarında başka birine ait DNA örneğine rastlanmadığı belirtildi.
Gündem

Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişi adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasında bulunan gizli kamera nedeniyle kamu görevinden çıkarılması önerildi. Disiplin soruşturması Yükseköğretim Kurulu'na iletildi.
Gündem

Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor

Dijital dönüşüm, kamu ve özel sektör için önemli bir odak haline gelirken, Türkiye'nin yerli bulut altyapısı "Bulut Vatan" projesi, dijital bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.
Gündem

2025 Skoda Superb: Konfor Ve Teknolojinin Yeni Tanımı

2025 Skoda Superb, şık tasarımı ve ferah iç mekanıyla lüks bir yaşam alanı sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.