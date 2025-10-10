Altay Söke 1970 Maçında İlk Galibiyet Peşinde

Altay yarın Söke 1970 ile karşılaşacak

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta geçtiğimiz hafta Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalarak 5 maç sonunda yalnızca 2 puan toplayan Altay, düşme hattından çıkamamış durumda. Yarın İzmir’de ev sahibi olduğu mücadelede 9 puanla grupta yer alan Söke 1970 ile karşı karşıya gelecek. Maç, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın zeminin bakıma alınması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmada hakem Murat Demir düdük çalacak. Bilet fiyatları ise 35 TL olarak belirlenmiş durumda. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan stoper Hikmet ile antrenman eksiği olan kaleci Ozan’ın forma giymesi beklenmiyor. İlk iki maçında yalnızca 1 puan alabilen Teknik Direktör Yusuf Şimşek, taraftarının önünde oynanacak bu maçta galibiyet almayı hedefliyor. Altay, kazanarak Aydın temsilcisi olan Söke 1970’e ilk yenilgisini yaşatmayı planlıyor.

TAKTİKSEL HEDEFLER

Söke 1970, grupta 7’nci sırada yer alırken, Altay ise 13’üncü basamakta bulunuyor. Altay, son olarak 19 Ekim 2024 tarihinde, Atatürk Stadı’nda Karaköprü Belediyespor ile bir karşılaşma yapmıştı. Bu maç, Altay için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.