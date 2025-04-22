Altay, Süper Lig’de Düşüş Yaşadı

SON DÖNEM DÜŞÜŞÜ

Son olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Altay, kısa süre içinde ciddi bir düşüş yaşayarak 3. Lig’e kadar indi. İzmir’in köklü kulüplerinden biri olan Altay, yaşadığı bu düşüş nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyor. 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden takım, son 3 yılda 3. kez küme düşerek profesyonel liglerin en alt uzmanlık alanı olan 3. Lig’e geriledi.

MAÇ SONUCUNDAKİ SÜREÇ

Hafta sonu TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 32. hafta karşılaşmasında Kepez Spor’la karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Böylece, bitime 2 hafta kala 2017’den sonra 8 yıl aradan sonra 3. Lig’e geri dönüş yapmış oldu. Spor alanındaki bu başarısızlık, kulübün çöküşüne neden oldu. 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de 18. sırayı alarak 1. Lig’e düştüler. Bir yıl 1. Lig’de kalmayı başaran Altay, ardından geçen sezon da 2. Lig’e veda etmek zorunda kaldı.

MALİ SIKINTILAR VE TRANSFER YASAKLARI

Geçmiş sezonlarda yaşanan borçlar nedeniyle sık sık puan silme cezaları alan İzmir ekibi, mali ve sportif açıdan çöküş yaşamaya başladı. Toplam borcunun 800 milyon TL’yi aştığı belirtilen Altay, eski oyuncularına olan borçları yüzünden 2021-2022 sezonunun devre arasında bu yana yaklaşık 3 yıldır transfer yapamıyor. Bu krizden kurtulmak için şirketleşmeyi hedefleyen Altay, yatırımcı bulamadığı için istediği sonuca ulaşamıyor.