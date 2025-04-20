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Altay, TFF 3. Lig’e Düştü

ALTAY’IN TFF 2. LİG SERÜVENİ SONA ERİYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 32. haftasında Kepez Spor ile oynadığı karşılaşmadan 1-1’lik sonuçla ayrılan Altay, ligin bitimine 2 hafta kala TFF 3. Lig’e düşme kararı aldı. İzmir’in ve Türk futbolunun 111 yıllık köklü kulübü, bu durumla birlikte üst üste ikinci kez küme düşmüş oldu ve 8 yıllık bir aradan sonra TFF 3. Lig’e geri dönüyor.

HAFTALIK PERFORMANS

Altay, TFF 2. Lig’e veda ettiği sezon boyunca toplam 32 maçta 25 puan topladı. Bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 20 yenilgi alan Altay, cetvelde 17. sırada yer aldı. Ligin bitimine 2 hafta kala -5 puanla son sırada bulunan Afyonspor’un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

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