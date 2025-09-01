Haberler

Altay, Uşakspor Öncesi Bursa’da Oynayacak

SEZONUN İLK MAÇI ÖNCESİ KUPA MÜSABAKASI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezonun ilk mücadelesine pazar günü Uşakspor karşısında çıkacak olan Altay, bu maç öncesinde yarın Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Tur maçında Bursa Yıldırımspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde saat 15.00’te başlayacak ve karşılaşmanın hakemi Halim Kolancı olacak.

MORAL AMACIYLA YEDEK KADRO

Siyah-beyazlı ekip, kupada başarılı olarak lig maçına moralli bir başlangıç yapmak istiyor. İzmir temsilcisinde tedavisi devam eden Ceyhun Gülselam, bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun, hafta sonundaki Uşakspor karşılaşmasını göz önünde bulundurarak yedek ağırlıklı bir kadro oluşturması bekleniyor.

U19 PAF Ligi’nde Kayserispor, Kocaelispor’u yendi

U19 PAF Ligi'nin 4. haftasında Kayserispor, Kocaelispor'u deplasmanda 7-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda gösterdiği başarıyla 6 gol kaydetti.
Kto Başkanı Gülsoy İhracat Desteklenmeli

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye ekonomisinin 2025 ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek, ihracatı teşvik eden politikalara ve finansal istikrara odaklanılması gerektiğini belirtti.

