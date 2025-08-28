Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

İzmir’in köklü spor kulüplerinden biri olan Altay, kadın voleybolunda Sultanlar Ligi’nde yarışan Aras Kargo Spor Kulübü ile iş birliği amacıyla görüşmelere başlamış durumda. Siyah-beyazlı kulübün, Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ni Aras Kargo’ya açmayı planladığı ifade ediliyor.

SPOR SALONU İNŞAATI PLANLANIYOR

Öne çıkan bilgilere göre, Altay ile Aras Kargo arasında yapılacak olan muhtemel anlaşma neticesinde, Altay 2 bin metrekarelik bir arazide spor salonu inşa etme imkanını sağlayacak. Bu gelişmeyle birlikte Aras Kargo’nun antrenmanlarını burada gerçekleştirmesi ve tesis sorununu çözmesi hedefleniyor.

Sponsorluk GELİRİ HEDEFİ

Altay yönetimi, bu iş birliği aracılığıyla sponsorluk geliri elde etmeyi planlıyor. Kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi’nde “Altay Aras Kargo” ismiyle mücadele etmesi de gündemde. Taraflar arasındaki görüşmelerin netleşmesi için önümüzdeki günlerde sürecin hızlanması bekleniyor.