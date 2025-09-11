Altay, Yeni Maç İçin Hazırlanıyor

ALTAYDA GENÇ STOPERİN LİSANSI YETİŞTİRİLİYOR

3. Lig 4. Grup’ta karşılaştığı Uşakspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor maçını kazanarak bu kaybın yaralarını sarmak istiyor. Altay’da, genç stoper Yunus Efe Sarıkaya’nın lisansının bu müsabakaya yetiştirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

YUNUS EFE’NİN DÖNÜŞÜ

Amatör lisansla görev yaptığı Altay’dan ayrıldıktan sonra Alanyaspor ile anlaşma sağlayan Yunus Efe, kulübün forma tanımında yer alarak yeniden geri dönüş yaptığını belirtmişti. Altay yönetiminin Alanya yönetimi ile çözmeye çalıştığı pürüzler sonrasında kadroda yer alamayan 19 yaşındaki savunmacının durumu çözüme kavuşturuldu. Yunus Efe’nin bir yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Alanyaspor, gelecek sezon Yunus Efe’yi transfer etmek isterse, İzmir temsilcisi oyuncunun yetiştiriciliğini bedelsiz verecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

Geçtiğimiz hafta kadrodan çıkarılarak altyapıya gönderilen Sani ile İbrahim, yeniden A takıma dahil edildi. Ali’nin 3 maçlık kırmızı kart cezasının sona erdiği Altay’da, sakatlığı bulunan kaleci Ozan ve sakatlıktan çıkan Ceyhun, bu süreçte forma giyemeyecek.

ARDA GEZER YENİ TAKIMINA GEÇTİ

Altay altyapısından yetişen ve sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan orta saha oyuncusu Arda Gezer, Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu yolda ilerleyen bir diğer oyuncu Mehmet Gündüz de Mersin ekibiyle kontrat imzalayarak yeni bir kariyer sayfası açmış oldu.