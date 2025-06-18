Altay, Yunus Efe’ye 4 MİLYON TL teklif etti

YUNUS EFE SARI KAYA’YA TEKLİF

Altay, profesyonel sözleşme imzalamak istediği genç stoper Yunus Efe Sarıkaya’ya 4 milyon TL teklif etti fakat 2006 doğumlu oyuncu bu öneriyi kabul etmedi. TFF 3. Lig ekiplerinden olan Altay, yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, son günlerde deneyimli futbolcular Murat Uluç ve Deniz Kadah’ın sözleşmelerini 2 yıl daha uzattı ve şimdi de genç isimlere yönelmeye başladı.

GENÇ FUTBOLCU İLE GÖRÜŞMELER

Sözleşmesi sona eren birçok oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlılar, amatör sözleşmesi olan Yunus Efe Sarıkaya ile görüşmelere başladı. İzmir ekibi, 2006 doğumlu futbolcuya profesyonel sözleşme imzalatmak için teklifte bulunup 4 milyon TL önerdi. Ancak genç futbolcunun bu teklife sıcak bakmadığı ve henüz kesin bir cevap vermediği öğrenildi. Taraflar arasında anlaşmanın olumlu veya olumsuz şekilde netleşmesi bekleniyor.

BONUS BİR GEÇİŞ OLURSA

1. Lig ekiplerinin dikkatini çeken Sarıkaya, eğer Altay’dan ayrılırsa siyah-beyazlılara bir bonservis bedeli kazandırmadan gidecek. Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, takımının en istikrarlı futbolcularından biri olmayı başarmıştı.