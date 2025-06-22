Altaylı’ya Soruşturma Açıldı. Tehdit Yok

GAZETECİ FATİH ALTAYLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içeren ifadeleri nedeniyle soruşturma ile karşı karşıya kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Altaylı’nın kendi adıyla anılan YouTube sosyal medya kanalında gerçekleştirdiği yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit eden sözleri dolayısıyla “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan resen soruşturma açıldığı bildirilmişti. Altaylı’nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat çerçevesinde bugün gözaltına alındığı duyuruldu.

İFADE VERDİĞİ UNSURLAR

Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret” suçlamasıyla emniyette ifade verdi. HalkTV’den İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Altaylı ifadesinde “Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit ne de hakaret maksadım vardır” dedi. Ayrıca, bir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve devamını destekleyip desteklemediği sorulduğunu ve bu konuda katılımcıların yüzde yetmişinin değişiklik istemediğini belirtti.

Altaylı, Türk halkının tarih boyunca devlet yönetiminde etkili olmayı benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi iradesi dışında yüksek görev verilmesinden haz etmediğini söyledi. “Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi” diyen Altaylı, sözlerinin bilinçli bir çarpıtmayla minnetkâr bir tehditmiş gibi sunulmasından sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

YAYINDAKİ İFADELERİ VE KONUNUN GÜNDEME GELİŞİ

Altaylı, “45 yıllık meslek hayatımda, son 30 yılda birçok televizyon programı ve köşe yazısı kaleme aldım. Hiçbirinde tehditte bulunmadım. Burada da tehdit amacım olmadığı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik herhangi bir tehdit aklımın ucundan dahi geçmez” diye konuştu. Bahsi geçen videoda, Altaylı’nın program ortağı, “Halka Erdoğan’ın ömrü boyunca cumhurbaşkanı kalıp kalmamasının sorulduğunu ve yüzde 70’in buna karşı çıktığını” ifade ediyor.

Altaylı, bu oranı beklenen bir sonuç olarak yorumlayarak Türk halkının güçlü bir birey olduğunu ve seçim hakkının elimden alınmamasını istediğini belirtti. Aynı zamanda “Babasını seçse, babasını oraya koysa, babasını değiştirme ihtimalini elde bulundurmayı seviyor” diye ekledi. Yakın tarih ile geçmişe değinen Altaylı, Türk milletinin padişahlarının suikasta kurban gittiğini anlatırken bu söylemini daha sonra düzeltti ve “suikast demeyelim, komploya kurban giden” ifadesini kullandı. Türk halkının seçme hakkı kaybolursa hoşlanmayacağını vurgulayarak konuyu yeniden ankete getirdi.