Altcoin Sezonu İçin Beklenti Devam Ediyor

KRİPTO PİYASASI İÇİN ALT SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Kripto para alanında umutla beklenen alt sezonun, henüz gerçekleşebilmesi için erken olabiliyor. Bitfinex analistleri, altcoinlerde büyük çaplı bir artışın ancak yeni kripto ETF onaylarıyla mümkün olacağını vurguluyor. Analistler, kısa süre önce yayımladıkları raporda mevcut piyasa durumu hakkında değerlendirmeler yaptı. Raporda, “Rising tide lifts all boats” (yükselen dalga tüm tekneleri kaldırır) tablosunun yalnızca yılın ilerleyen dönemlerinde gözlemlenebileceği ifade ediliyor. Bitcoin’e yönelik kurumsal yatırımların artması ve altcoin ETF’lerinin devreye girmesi durumunda sürdürülebilir bir talebin oluşabileceği düşünülüyor. Ancak mevcut piyasa koşullarının temkinli bir yatırımcı tavrıyla sürdüğü belirtiliyor. Sermaye girişleri pozitif kalırken, risk iştahının düşük olduğuna dikkat çekiliyor. Bu durum, daha önceki boğa dönemlerine göre farklı bir resim çiziyor.

Coinbase Institutional araştırma başkanı David Duong ise farklı bir bakış açısı sunuyor. Duong, mevcut piyasa koşullarını değerlendirirken, eylül ayına yaklaşırken tam kapsamlı bir altcoin sezonuna işaret ettiğini belirtiyor. Kripto topluluğu ise hangi ETF ürünlerinin sıradaki onayları alacağına yoğun bir şekilde odaklanmış durumda. Spot Bitcoin ETF’lerinin işlem tarihinin üzerinden 19 ay geçerken, spot Ether ETF’lerinin üzerinden de yaklaşık 13 ay geçti. Bununla birlikte, Solana ve XRP gibi popüler altcoinlere yönelik ETF başvuruları hala ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onayını bekliyor. Uzmanlara göre, kripto ETF’lerinin çeşitlenmesi altcoin piyasasında tarihi bir kurumsal talep yaratabilir. Bu da beklenen alt sezonun tetikleyicisi olabiliyor.