Altekma, Üçüncü Maçta Rakibini Bekliyor

ALTEKMA İÇİN ÖNEMLİ MAÇ

EFELER Ligi Play-Off 5-6 Etabı’nın ilk mücadelelerinde evinde Alanya Belediyespor’u 3-1 yenen Altekma, deplasmanda aynı skorla kaybederek seride durumu 1-1’e getirmeye engel olamadı. İzmir temsilcisi, yarın Alanya ile oynayacağı üçüncü ve son maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

MAÇ DETAYLARI VE HAKEMLER

Müsabaka, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak ve karşılaşmayı Burhan İlhan ve Tolgacan Dinçer hakem ikilisi yönetecek. İzmir ekibi için bu mücadele büyük bir önem taşıyor.

BİLETLER VE SEZON SONUCU

Karşılaşmanın biletleri 110 TL’den satışa sunuldu. Altekma, maçı kazanması durumunda sezonu 5’inci sırada bitirip CEV Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Ancak, alınacak bir yenilgi durumunda 6’ncı sırayı alarak Challenge Kupası’na katılmak zorunda kalacak.