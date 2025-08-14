Alternatif Lease, 2025’te 65 MİLYON Euro sağladı

ALTERNATİF LEASE’TEN YENİ FİNANSAL DESTEK

Alternatif Lease, Türkiye’deki yatırımlara finansal destek sağlamaya devam ediyor. Şirket, 2025 yılının ilk yarısında tamamı yurt dışından toplam 65 milyon Euro tutarında yeni bir kaynak temin ettiğini duyurdu. Bu kaynak, Avrupa merkezli uluslararası piyasalardan sağlandı. Yeni kaynaklar, özellikle sürdürülebilirlik odaklı modern üretim hatları, verimlilik artıran ileri teknoloji makineler, yenilenebilir enerji ve otomasyon sistemleri gibi sanayi yatırımlarını desteklemek amacıyla kullanılacak.

ETKİLİ BÜYÜME PERFORMANSI

Alternatif Lease, bu dönem içerisinde aktif büyüklüğünü geçen yıla göre yüzde 75 artırdı. Şirket, sadece altı ayda 2024 yılının tamamında gerçekleştirilen yeni iş hacmini geçmeyi başardı. Alternatif Lease Genel Müdürü Ateş Yenen, sağlanan kaynak ve yılın ilk yarısındaki sonuçlar hakkında şu ifadeleri kullandı: “Alternatif Lease olarak sunduğumuz butik hizmet anlayışıyla müşterilerimizin sadece bugünkü değil, geleceğe yönelik yatırım ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak çözümler geliştiriyoruz. Leasing’i yalnızca bir finansman aracı değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi ve kurumsal dönüşümü destekleyen stratejik bir yardımcı olarak görüyoruz.”

SANAYİ YATIRIMLARINA DESTEK

Yenen, açıklamasına devam ederek, “2025 yılının ilk yarısında sağladığımız 65 milyon Euro’luk yurt dışı kaynak, sanayi yatırımlarında modern üretim hatları, yüksek teknoloji makineler ve otomasyon sistemlerinin finansmanında değerlendirilecek. Bu sayede sanayicilerimizin üretim süreçlerini dijitalleştirmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve küresel ölçekte rekabet edebilirliklerini güçlendirmelerine yardımcı olacağız. Aktif büyüklüğümüzdeki yüzde 75’lik artış ve geçen yılın toplam yeni iş hacmini yalnızca altı ayda geçmemiz, uluslararası fon sağlayıcılarının Türkiye’ye ve şirketimize olan güveninin, ayrıca müşterilerimizin bize olan bağlılığının güçlü bir işareti” dedi.

YATIRIM ORTAMINA ULUSLARARASI GÜVEN

Yenen ayrıca, “Türkiye’nin üretim gücünü daha ileri taşımak, yatırımların kalitesini artırmak ve sanayicilerimizin dönüşüm yolculuğunda güvenilir bir finansman ortağı olmak en öncelikli konular arasında yer alıyor. Ülkemizin yatırım ortamına uluslararası güvenin bir yansıması olan bu kaynak, ekonomik büyüme ve istihdam artışı açısından da önemli bir kaldıraç olacak” ifadesinde bulundu.