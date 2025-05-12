Altı Bulgar Vatandaşı Hapis Cezası Aldı

DÜNYA ÇAPINDA CASUSLUK FAALİYETLERİ

İngiltere’de Rusya için casusluk yapan 6 Bulgar vatandaşı toplamda 50 yılı aşkın hapis cezası aldı. Londra’daki Old Bailey mahkemesinde gerçekleşen duruşmada Yargıç Nicholas Hilliard, çetenin lideri ve duruşma öncesi suçunu kabul eden 47 yaşındaki Orlin Roussev’e 10 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yargıç, Roussev’e, “İngiltere’nin ulusal güvenliğini riske atan operasyonların yürütülmesindeki rolü” nedeniyle bu cezanın verildiğini belirtti.

CASUSLUK ÇETESİ ÜYELERİ HAPİS CEZALARI ALDI

Roussev’e yardım eden 44 yaşındaki Bizer Dzhambazov 10 yıl 2 ay, 33 yaşındaki Ivan Stoyanov ise 6 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Geçen ay yapılan duruşmada suçlu bulunan grup üyelerinden 33 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Katrin Ivanova 9 yıl 8 ay, 30 yaşındaki güzellik uzmanı Vanya Gaberova ve 39 yaşındaki ressam Tihomir Ivanchev ise 8’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Casusların, İngiltere, Avusturya, İspanya, Almanya ve Karadağ’da gazetecileri, muhalifleri ve Ukrayna birliklerini hedef alarak Rusya için geniş çaplı gözetleme yaptığı ifade edildi.

POLİSİN ELE GEÇİRDİĞİ GİZLİ CİHAZLAR

İngiltere’de 3 Bulgar vatandaşı, Katrin Ivanova, Vanya Gaberova ve Tihomir Ivanchev, Londra Metropolitan Polisi’nin terörle mücadele dedektifleri tarafından Şubat 2024’te resmi sırlara karşı hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış ve casusluk yapmak amacıyla komplo kurmaktan suçlanmıştı. Bu kişiler, Avrupa’da dolaşarak gazetecileri, eski bir siyasiyi ve Almanya’daki bir Amerikan askeri üssünü gözetleyen bir grubun parçası oldukları ifade edildi. Öte yandan, diğer Bulgar vatandaşları Orlin Roussev ve Biser Dzhambazov daha önce casusluk suçlamasını kabul etmişti. Ivan Stoyanov ise duruşmadan önce casusluk yaptığını kabul etmişti. Olay, İngiltere’deki “en büyük dış istihbarat operasyonlarından biri” olarak tanımlanmıştı. Polis soruşturmasında 221 cep telefonu, 495 sim kart, 11 dron ve telefonlardan veri çıkarılması ile wi-fi aktivitelerini dinlemeye yarayan cihazlar ele geçirildi.