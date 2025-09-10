Altı Kardeşin Zorlu Yaşam Mücadelesi

ALTILI KARDEŞİN HAYAT MÜCADELESİ

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin dram dolu hayatına odaklanan dizi, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Miraç Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) hayatta kalma mücadelesini aktarıyor. Kardeşler, karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen birbirlerine kenetleniyor ve yaşadıkları acılara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Bu nedenle, “Sahipsizler son bölüm izle” aramaları büyük ilgi görüyor.

İSTANBUL’DA YENİ SORUNLAR

“Sahipsizler” dizisinin son bölümünde, Bala ve Rıfat’ın geçmişte Mardin’de başlayan aşk hikayesinin gölgesinde büyüyen altı kardeşin İstanbul’daki mücadelesi ekranlara geldi. Yavuz’un intikam baskını yüzünden anne ve babasını kaybeden Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım, hayatta kalabilmek için birbirlerine sıkı sıkıya tutunmak zorunda kalıyor. Büyük abla Azize, kardeşlerinin annesi ve babası gibi davranarak onlara liderlik yapıyor. Ormandaki güvenli yaşamlarından koparak İstanbul’a gelen kardeşler, babalarının güvendiği tek kişi olan Aslan’a ulaşmaya çalışırken, Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşıyor. Şehirde attıkları her adım yeni bir sınav haline geliyor.

DUYGUSAL VE DRAMATİK ANLAR

“Sahipsizler”, anne ve babalarının trajik ölümü sonrası hayatta kalma mücadelesi veren altı kardeşin hikayesini ortaya koyuyor. Azize, Zeliha ve Cemo, çocuk yaşta olmalarına rağmen küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için erken yaşta büyümek zorunda kalıyor. Mardin’de başlayan masum aşk hikayesi, İstanbul’un acımasız yüzünde kardeşlere birçok zorluk yaşatıyor. Aile olmanın, dayanışmanın ve umudun gücünü vurgulayan dizi, izleyicilere hem duygusal hem de dramatik anlar sunuyor. Sahipsizler dizisini Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.