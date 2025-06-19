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Altıeylül’de Traktör Şarampole Uçtu

TRAKTÖR KAZASI ALTIEYLÜL’DE MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, sabah saatlerinde tarlasına giderek çalışmaya başlayan traktör sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktörü şarampole uçurdu. Kazanın ardından sürücü yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

KAZA ANINDA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Altıeylül ilçesine bağlı Türkali kırsal mahallesinde meydana geldi. 10 ASB 039 plakalı traktörü ile tarlasında çalışmakta olan F.Ç., ani bir şekilde direksiyon kontrolünü kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, yerel itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri kazanın olduğu yere yönlendirildi. Ters dönen traktörün altında kalan F.Ç., yaralı bir şekilde sağlık ekiplerine ulaştırılarak hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin yapıldığı ve soruşturmanın başladığı bildirildi. Bu tür kazaların önlenmesi, tarım alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği düşünülüyor.

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