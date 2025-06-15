Altıeylül’de Yangın, Hızla Söndürüldü

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yer alan toptancı halinde çıkan yangın, hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Altıeylül ilçesinin Kesirven kırsal mahallesinde, sebze, meyve ve gıda ürünlerinin temin edildiği toptancı halde gerçekleşti. Yangın, satış sonrası geri gelen boş plastik kasaların depolandığı alanda yaşandı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Vatandaşların ihbarı üzerine, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Altıeylül ekibi 2 araç ve 6 personel ile olay yerine intikal ederken, Bitem müfrezesinden de 1 araç ve 3 personel yangına müdahale etti. Yangına, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye amirliği de 1 araç ile su takviyesi yaparak destek sağladı. Yangın, satış reyonlarına ulaşmadan söndürüldü ve konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.