Altın 3300 Dolar Destek Seviyesinde

ALTIN FİYATLARI SATIŞ BASKISI ALTINDA

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile birlikte düşüşe geçiyor. Yeni günle beraber, dolar endeksinin hafif değer kazanması altındaki satış baskısını sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 3300 desteğini yeniden test ederken, bayram sonrası ilk iş gününe 3303 dolardan başlıyor. Şu an için altının ons fiyatı 3329 dolara kadar çıktı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNİN PİYASALARA ETKİSİ

ABD ile Çin, ticaret savaşlarına son vermek adına Londra’da buluştu. Bu ticaret görüşmeleri, piyasalarda genel bir iyimserlik yaratırken, altının yön arayışını da etkiliyor. Gram altın şu anda 4199 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6888 TL, tam altın ise 27427 TL’den alıcı buluyor.

Londra’daki ticaret görüşmelerinde, ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini ifade etti. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise toplantıyı “verimli” olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump da bu görüşmelere dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Trump, Çinli yetkililerle olan görüşmelerden olumlu haberler aldığını belirtti. Ayrıca, ABD’li şirketlerin Çin pazarına açılmasını istediklerini belirtti. Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili bir soruya ise “Göreceğiz” yanıtını verdi.