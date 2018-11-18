Altın 6 haftada eridi

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krizle zirveye çıkan dolarda düşüş devam ederken, altının da 6 haftadır üst üste değer kaybettiği gözlendi.

Dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, değer kayıplarını üst üste 6. haftaya taşırken bu dönemde yüzde 11 değer kaybetti.

Özellikle son altı haftadır dolar/TL’deki düşüşlerin etkisiyle negatif seyir izleyen gram altın, 15 Kasım’da 14 haftanın en düşük seviyesi olan 207,2 liraya kadar geriledi.

HÜRRİYET