Altın Alım Satımı İçin Kambiyo Vergisi

RESMİ GAZETE’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısıyla altın piyasasını yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Bankalar üzerinden gerçekleştirilen altın alım satım işlemleri artık kambiyo işlemi olarak kabul edilecek ve bu işlemler için %0,2 oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak. Bu gelişme, altın alım ve satım süreçlerini doğrudan etkileyecek.

KAYDI ALTIN SATIŞ İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre; 17 Mart 2025 tarihinden başlayarak, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri de kambiyo işlemi sınıfına girecek. Bu işlemler üstünden yine binde 2 (%0,2) oranında kambiyo muamelesi vergisi (KMV) tahsil edilecek. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli yazısı çerçevesinde başlatılan uygulama, Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarihli kararıyla iptal edilmişti.

Bugün yürürlüğe giren bu yeni vergi uygulaması, altın alım işlemlerinde farklı bir dönem başlıyor. Altın piyasalarında yaşanan bu değişimler, yatırımcılar ve piyasa aktörleri için dikkate alınması gereken önemli bir konu haline geliyor.