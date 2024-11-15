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Ekonomi

“Altın Değer Kaybı Devam Ediyor”

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Altın yatırımcıları, hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 5 kayba uğradı. ABD tahvil faizlerindeki artış, yatırımcıları altından uzaklaştırarak dolara yönlendiriyor. Altın piyasalarında hüzün devam ediyor. Yatırımcılar, merkez bankalarının faiz indirimleriyle altının yükselişine devam edeceğini düşünürken, ABD tahvil faizlerindeki artış doları güçlü kılıyor. Bu durum, altın fiyatlarının hafta başından bu yana yüzde 5’in üzerinde değer kaybetmesine yol açtı ve son zamanların en sert düşüşünü yaşatıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 2567 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2563 dolar, en yüksek ise 2571 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda ons altın 2568 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 2834 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 2825 lira, en yüksek de 2873 lira seviyeleri görüldü. Şu anda gram altın 2842 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı’da gram altın, 2962 liradan alınırken 3003 liradan satılıyor.

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