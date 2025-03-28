Altın Değer Kazandı, Yatırımcılar Mutlu

KÜLÇE ALTINDA TARIHİ REKORLAR

Cuma günü külçe altın, yüzde 0,7 oranında değer kazanarak ons başına 3.077 doların üzerine çıkarak tarihî bir rekor kırdı. Bu durum, altının üst üste dördüncü haftalık kazancını temsil ediyor. Sadece Perşembe günü elde ettiği rekoru aşmakla kalmayan değerli metal, bu yıl içerisinde en az 15 kez yeni rekor seviyelere ulaşma başarısı gösterdi.

TİCARET GERİLİMLERİ FİYATLARI YÜKSELTIYOR

Altındaki değer artışının temel sebebi, ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını hayata geçirmesi oldu. Bu gelişme, ticaret savaşlarının genişlemesi yönündeki endişeleri artırarak yatırımcıların güvenli liman varlıkları olan altın ve değerli metallere yönelmesine sebep oldu.

Trump’ın, AB ve Kanada’nın birleşik ekonomik hamlelerine karşı sert yaptırımlar uygulayacağına dair açıklamaları, piyasalarda tedirginlik yarattı. 2 Nisan’da devreye girmesi beklenen yeni ticaret vergileri, küresel ekonomik belirsizliği artırıyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların altına olan talebini son derece güçlü tutuyor.

Altındaki bu yılki yükselişte merkez bankalarının artan altın alımları oldukça önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, yatırımcıların altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelimi de mevcut trendi destekliyor. Jeopolitik riskler ve düşük faiz ortamı, altını diğer yatırım araçlarına kıyasla daha cazip hale getiriyor.

BÜYÜK BANKALARDAN YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Goldman Sachs, bu hafta yıl sonu için altın ons fiyatı tahminini 3.300 dolara yükseltti. Banka, bu artışı merkez bankalarından gelen yüksek talep ve ETF’lere olan güçlü girişlerle ilişkilendirdi. Bu revizyon, piyasalarda altına yönelik pozitif beklentilerin sürdüğünü gösteriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş, 2012’den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın bir seyir izliyor. Platin ve paladyum ise hafif artışlarla dikkat çekiyor. Saat 10:27 itibarıyla spot altın, yüzde 0,6 artışla 3.076,92 dolardan işlem görmekte, haftalık kazanç ise yüzde 1,8 seviyesinde bulunuyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi sabit kalırken, gümüş fiyatları yatay seyrini sürdürüyor.