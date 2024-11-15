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Ekonomi

Altın Düşüşte İki Ayın Dip Seviyeleri

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HAFTanın SON İŞLEM GÜNÜNDE ALTİNDA DEVAM EDEN GERILEME

Altın, önceki dört seansta toplamda yüzde 4,5 düşmesinin ardından haftanın son işlem gününde gerilemeye devam ediyor. Yatırımcılar, Aralık ayında faiz indirimi beklentilerini geri çekiyor. Fed Başkanı Powell, merkez bankasının ekonominin “dikkat çekici derecede iyi” performansı nedeniyle faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğini söylüyor. Bunun yanında, politika açısından ABD getirileri yükseliş gösteriyor.

ALTININ REKOR SEVİYEDEN DÜŞÜŞÜ

Değerli metal, 31 Ekim tarihindeki rekor seviyeden yaklaşık yüzde 8 düşmüşken, kayıplar Donald Trump’ın geçen hafta Beyaz Saray’daki zaferinin ardından hızlandı. Dolar göstergesi, Trump başkanlığında ekonomik büyüme ve şirket karlarının daha da yükselebileceği beklentileriyle iki yıllık zirveye ulaştı. Daha güçlü bir ABD doları, emtiaları bu para biriminde fiyatlandırdığı için çoğu alıcı için daha pahalı hale getiriyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİSİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Her şeye rağmen, altın bu yıl yüzde 20’den fazla bir artış gösterdi. Bu kazançlar, Fed’in parasal genişleme döngüsü, merkez bankası alımları ve artan jeopolitik ile ekonomik riskler tarafından yönlendiren güvenli liman talebiyle destekleniyor. Kaynak: BloombergHT

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