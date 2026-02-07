Altın ETF’lerinde Rekor Giriş: 19 Milyar Dolar Başarısı

altin-etf-lerinde-rekor-giris-19-milyar-dolar-basarisi

Ocak ayının son işlem gününde gerçekleşen yoğun satışlara rağmen, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilgi yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel altın ETF’lerine geçen ay yaklaşık 19 milyar dolar değerinde 120 tonluk net giriş gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadarki en yüksek aylık giriş olarak kaydedildi.

BÖLGELER ARASI TALEP DAĞILIMI

Bölgesel taleplerde Asya, 62 ton ve 10 milyar dolarlık girişle lider konumunu koruyor. Çin, yaklaşık 6 milyar dolarlık alımlarla bu bölgedeki en büyük alıcı oldu. Kuzey Amerika ise, 43,4 ton ve 7 milyar dolarlık bir giriş ile takip etti. ABD’deki Federal Rezerv başkanlığına yönelik tartışmalar ve piyasa dalgalanmalarına rağmen, pozitif girişler devam ediyor. Avrupa’da ise 13 ton ve 2 milyar dolarlık bir giriş gerçekleşti. Özellikle İngiltere’de yüksek enflasyon ve siyasi belirsizlikler, altına olan ilgiyi artırdı.

YATIRIMCI GÜVENİ VE BEKLENTİLER

Analistler, Avrupa’nın misilleme tarifelerine yönelik hazırlıkların ve ihracata dayalı ekonomilerdeki baskının piyasalardaki oynaklığı artırdığını, bunun da savunma amaçlı varlıklara olan talebi desteklediğini belirtti. Birleşik Krallık’ta sürekli yüksek enflasyon ve artan siyasi gerginliklerin, yatırımcıları altın ETF’lerine yönelmede teşvik ettiği ifade edildi. Ocak ayındaki ons altın fiyatları 6.000 dolara yakın zirvelerin oldukça altında seyretse de, WGC analistleri yatırım talebinin piyasada belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELECEK BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarındaki son artışın muhtemelen kısa süreli bir duraklama gerektirdiği düşünülüyor ancak yatırım talebinin 2026 yılı boyunca süreceği bekleniyor. Jeopolitik gelişmelerin bu talepteki ana etken olmaya devam edeceği, makroekonomik koşulların da bu durumu destekleyebileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Özellikle ara seçimler öncesinde sunulan mali desteklerin enflasyon beklentilerini yukarı çekerek hisse senedi ve tahvil korelasyonunu artırması, bu süreçte altın talebini güçlendirebilir.

