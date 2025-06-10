Altın Fiyatı 3300 Desteğini Test Ediyor

ALTIN FİYATLARI SATIŞ BASKISI ALTINDA

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki görüşmeler nedeniyle satıcılı bir seyir izliyor. Yeni günde, dolar endeksinin hafif değer kazanmasıyla birlikte altındaki satış baskısı devam ediyor. Altının ons fiyatı, tekrar 3300 destek seviyesini test ederken, bayram sonrası ilk iş gününde 3303 dolar seviyesinden işlem görerek başladı. Şu anda altının ons fiyatı 3329 dolar seviyesine kadar yükseldi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ İYİMSERLİK YARATIYOR

ABD ile Çin ticaret savaşlarına son vermek üzere Londra’da bir araya geldiler. ABD-Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri, piyasalarda genel bir iyimserlik yaratırken, altının yön arayışında etkili oluyor. Gram altın 4199 TL seviyesinden işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6888 TL’den, tam altın ise 27427 TL’den alıcı buluyor.

ABD ve Çin arasındaki görüşmeler Londra’da başladı. ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini belirtirken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı “verimli” olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamalarda, Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerden iyi haberler aldığını ifade etti. Trump, Çin ile çok iyi ilişkiler içinde olduklarını dile getirerek, ABD’li şirketlerin Çin pazarına açılmasını istediklerini kaydetti. Trump, Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda ise “Göreceğiz” yanıtını verdi.