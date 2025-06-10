Altın Fiyatı 3303 Dolar Seviyesinde

ALTIN FİYATLARI SATIŞ BASKISI YOLUMUNDA

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında gerçekleşen görüşmelerle birlikte satıcı bir seyir izliyor. Yeni günde, dolar endeksinin hafif değer kazanmasıyla birlikte altındaki satış baskısı devam ediyor. Altının ons fiyatı 3300 desteğini tekrar test ederken, bayram sonrası ilk iş gününe 3303 dolar seviyesinden giriş yaptı. Şu anda altının ons fiyatı 3329 dolar seviyesine kadar çıktı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD ile Çin, ticaret savaşlarına son vermek amacıyla Londra’da bir araya geldiler. Devam eden ticaret görüşmeleri, piyasalarda genel bir iyimserlik yaratırken, altının yön arayışında da etkili oluyor. Gram altın şu anda 4199 TL’den satılıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6888 TL’den, tam altın ise 27427 TL’den alıcı buluyor.

ABD ve Çin arasındaki görüşmeler Londra’da başladı. ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini belirtti, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise toplantıyı “verimli” olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerine yönelik açıklamaları yakından takip ediyor ve Çinli yetkililerle yapılan toplantılardan iyi haberler aldığını ifade ediyor. Trump, Çin ile ilişkilerinin “çok iyi gittiğini” belirterek, ABD’li şirketlerin Çin’e açılmasını istediklerini ekledi. Trump’ın Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soruya ise, “Göreceğiz.” şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.