Altın Fiyatı 4 Milyon 178 Bin Lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasa’sında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 178 bin liraya geriliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 174 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 195 bin lira olarak kaydediliyor. Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 178 bin lira seviyesine iniyor. Salı gününü 4 milyon 289 bin liradan tamamlayan bu fiyat, önemli bir düşüş göstermiş oluyor.

İŞLEM HACİMİ VE MİKTARI

KMKTP’de total işlem hacmi 4 milyar 125 milyon 449 bin 779,66 lira, işlem miktarı ise 989,42 kilogram olarak gerçekleşiyor. Diğer tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 554 milyon 916 bin 332,36 lira ile dikkati çekiyor. Altın borsasında bugün en yoğun işlem yapan kurumlar arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ve Kuveyt Türk Katılım Bankası yer alıyor.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER

Bugünkü işlemlere dair veriler detaylandırıldığında, borsa üzerinde yoğun bir ilginin olduğu görülüyor. İşlemler, yatırımcılar arasında hareketlilik sağlarken, piyasanın genel dinamikleri üzerinde etkili oluyor.