Altın Fiyatı 4 Milyon 285 Bin

KİLO ALTIN FİYATI YÜKSELDİ

Standart altının kilogram fiyatı, önceki gün 4 milyon 218 bin lira seviyesindeydi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altın fiyatı, gün sonunda 4 milyon 285 bin liraya ulaşarak yükseliş gösterdi. Altın piyasasında, 4 milyon 240 bin lira en düşük değer olurken, en yüksek fiyat ise 4 milyon 285 bin lira olarak belirlendi. Gün sonunda standart altın fiyatı, yüzde 1,6 artışla 4 milyon 285 bin lira oldu.

KMKTP’de gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 11 milyon 263 bin 28,2 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 237,80 kilogram olarak tespit edildi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 261 milyon 551 bin 162,98 lira olarak gerçekleşti.