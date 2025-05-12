Altın Fiyatı, Anlaşma ile Düşüyor

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, dört ay boyunca süren yükselişinin ardından, ABD ve Çin’in gümrük tarifeleriyle ilgili uzlaşma sağlamasıyla birlikte, bugün yüzde 2’nin üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Uzun bir süredir devam eden taraflar arasındaki tarife ve ticaret uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla, hafta sonu Cenevre’de bir araya gelindi. Burada, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145’ten yüzde 30’a indirileceği ve Çin’in de ABD mallarına yönelik gümrük vergilerini yüzde 125’ten yüzde 10’a düşüreceği karara bağlandı.

PAZARDA RİSK İŞTAHI ARTIYOR

Bu anlaşmanın ardından, küresel piyasalarda risk iştahının artması ve yatırımcıların güvenli liman arayışlarının azalması nedeniyle, altının ons fiyatında belirgin bir düşüş meydana geldi. Ocak-nisan döneminde, tarife kaygıları ve jeopolitik riskler nedeniyle rekor seviyelere ulaşan altın fiyatı, 21 Nisan’da 3 bin 500 dolara kadar çıktı. Mayıs ayında jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş gösteren altın, 5 Mayıs’ta 3 bin 434 dolara kadar tırmandı. Geçtiğimiz hafta olumlu gelişmelerin ardından gerileme kaydeden altının ons fiyatı, bu haftaki anlaşma ile daha da sert düşüşler yaşadı ve gün içinde fiyat 3 bin 207 dolara kadar geriledi. Böylece mayıs ayı itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 2,2 değer kaybetmiş oldu.

GÜÇLÜ TALEP DÜŞÜŞLERİ ENGELLİYOR

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, anlaşmanın altında fiyat düşüşü yarattığını fakat Çinli yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen güçlü talebin bu düşüşleri sınırladığını ifade etti. Hussain, “ABD ile diğer ticaret ortakları arasındaki gümrük vergilerini düşürmeye yönelik yeni ticaret anlaşmaları, altına olan güvenli liman talebini azaltabilir ve önümüzdeki aylarda fiyatları olumsuz etkileyebilir.” diye belirtti.