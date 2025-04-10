Altın Fiyatı Rekor Kırdı Mı?

ALTIN ONS FİYATI REKOR KIRDI

Altın fiyatları, dolardaki düşüş ve ABD ile Çin arasındaki tırmanan ticaret savaşı yüzünden yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle birlikte rekor seviyelere ulaştı. Altının ons fiyatı, yüzde 2,8 artış göstererek 3 bin 174,74 dolara tırmandı.

GÜVENLİ LİMAN OLARAK ALTIN

“Güvenli liman” varlıkları arasında olan altın, jeopolitik riskler, artan belirsizlikler ve ekonomideki durgunluk endişeleri nedeniyle rekor kırmaya devam ediyor. Bugün 3 bin 174,74 dolara ulaşarak yeni bir zirve yapan altın, dün de yaklaşık yüzde 3 artış yaşamıştı. Altın, mevcut durumda gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri durumunda. Son 12 ayda ons fiyatı yüzde 36, bu yıl ise yüzde 20’den fazla arttı.

TİCARET SAVAŞININ ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikasıyla ilgili belirsizlik ve Çin’in “ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz” açıklaması, altının ons fiyatındaki yükselişteki önemli faktörler arasında yer alıyor. Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlama riski yaratabileceğine dair endişeleri artırdı.

DOLAR ENDİKSİ DÜŞÜYOR

ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerini 90 gün süreyle durduracağını açıklaması, global borsaları canlandırsa da altındaki yükselişi durdurmadı. Ayrıca, doların avro, Japon yeni ve diğer para birimleri karşısındaki değeri de önemli bir düşüş gösterdi. Dolar endeksi, yüzde 1,80’lik bir azalış ile 101,08 seviyesine geriledi.