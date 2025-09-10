Altın Fiyatları 10 Eylül 2025’te Belirgin

Altın piyasaları, 2025 yılının son çeyreğine yaklaşırken yatırımcıların dikkatini çeken en önemli alanlardan biri olmaya devam ediyor. 10 Eylül 2025 tarihi itibarıyla güncel olan altın fiyatları; gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altını kapsıyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de finansal danışmanlık alanında çalışan profesyoneller için bu veriler, kısa vadeli pozisyon alma ve uzun vadeli strateji geliştirme açısından büyük bir önem taşıyıyor. Peki, 10 Eylül 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altının fiyatları ne durumda? İşte detaylar…

Güncel Altın Fiyatları

10 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında güncel fiyatlar, yatırımcıların yakından takip ettiği önemli veriler arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın ile ons bazında alış ve satış fiyatlarının detaylarına ve bu fiyatların yatırım stratejilerinizde nasıl kullanılabileceğine yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Hem BDDK hem de SPK standartlarına uygun görsel ve tablolarla desteklenen bu güncel veriler, piyasalara şeffaf bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Alış: 4.823,48 TL

Satış: 4.823,90 TL

Alış: 7.949,00 TL

Satış: 8.034,00 TL

Alış: 15.898,00 TL

Satış: 16.067,00 TL

Alış: 31.701,00 TL

Satış: 31.989,00 TL

Alış: 3.634,55 USD

Satış: 3.634,93 USD

Piyasa İstikrarı ve Stratejiler

Altın fiyatları sabah saatlerinde bu seviyelerde belirlenmiş gözüküyor. Gram altının 4.800 TL bandında seyretmesi, geçmiş aylara kıyasla piyasanın daha istikrarlı bir düzlemde olduğunu gösteriyor. Çeyrek ve yarım altındaki satış fiyatları, yatırımcıların kısa vadeli alım-satım stratejilerinde fiyat istikrarını gözettiğini gösteriyor. Ons altındaki dar alış-satış makası (spread), uluslararası piyasalarda altın likiditesinin yüksek olduğunu işaret ediyor.