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Altın Fiyatları 2 Nisan 2025 Güncel Durum

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda meydana gelen gelişmeler, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların sürmesine yol açıyor. Özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimleri ile Fed’in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönlendiriyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara neden olurken, piyasalardaki belirsizlik de yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Peki, 2 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nasıl? Gram altın, saat 16:19 itibariyle yüzde 0,35 artışla 3812,40 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,45 artışla 6196,48 TL’den satılıyor. Yarım altın, aynı saatte yüzde 0,45 artarak 12392,95 TL’den işlem görürken, tam altın 24747,65 TL’den satışa sunuluyor.

ONS ALTIN FİYATI

ONS altın, saat 16:19 itibariyle yüzde 0,40’lık bir artışla 3126,69 Dolar’dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın, güne 3842 liradan alım ile 3886 liradan satım fiyatı ile işlemlere devam ediyor.

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