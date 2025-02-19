Altın Fiyatları 2025 Tahminleriyle Yükseliyor!

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

ABD’de Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme getirmesi, enflasyon endişeleri ve küresel ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Dünya çapındaki önemli finans kuruluşları, 2025 yılı için altın tahminlerini güncelleyerek tarihi seviyeler öngörüyor.

REKOR SEVİYELER DE KAPIDA

UBS, altın için 2025 tahminini 3.200 dolara kadar çıkardı. Ayrıca, Goldman Sachs ve MUFG, ons altının 3.000 doların üstüne çıkmasını bekliyor. JPMorgan, Citi, BofA ve diğer büyük bankalar da altının yükseliş beklentisini koruyor. Bu süreçte, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının artan altın talebi gibi faktörler, yükselişin devam etmesine neden olabilir.

GÜNCEL TAHMİNLER VE DEĞERLENDİRMELER

2025 yılında ons altının 3.200 doları görmesi mümkün mü? İşte en güncel tahminler ve analistler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma, yatırımcılar için önemli bir konu olmaya devam ediyor.