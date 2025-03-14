Altın Fiyatları 3 Bin Doları Aştı

ONS ALTIN FİYATI 3 BİN DOLARI GEÇTİ

Uzun bir süredir artış gösteren 1 ons altının fiyatı, psikolojik eşik olarak kabul edilen 3 bin doları geçti. Uzmanlar, küresel gelişmelerin etkisiyle bu yükselişin devam edeceğini öngörüyor. 31,1 gram ağırlığında olan 1 ons altın, yüzde 0,4 artışla 3.001,01 dolardan işlem görüyor. Kriz dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilen altın, günümüzde enflasyon, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditleri ve olası küresel ticaret savaşı endişeleri sebebiyle yoğun ilgi görüyor. Sene başından bu yana, altın fiyatı yüzde 14’ten fazla bir artış göstermiş durumda. Uzmanlar, bu değer artışının sürmesini bekliyor.

ALTININ GÜVENİLİRLİĞİ VE YATIRIM FONLARI

Borsa alım-satım şirketi IG’nin piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, altının cazip ve güvenilir bir liman olduğunu belirtiyor. Bunun sonucunda, fiziki olarak altınla desteklenmiş borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artış da dikkat çekiyor. Londra merkezli yatırım şirketi WisdomTree’nin ham madde stratejisti Nitesh Shah ise, altın talebinin oldukça yüksek olduğunu ve “siyasetteki kaosun devam etmesi halinde bu durumun değişmeyeceği” tahmininde bulunuyor. Shah, finans piyasalarını etkileyen ve resesyon endişelerini artıran küresel ticaret çatışmalarının sürekliği ile altına olan ilginin güçlü kalacağını ifade ediyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ KAYGILARI ARTIRIYOR

ABD Başkanı Trump, son olarak Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa’dan ithal edilen alkollü içeceklere yönelik yüzde 200 gümrük vergisi koyma tehdidinde bulundu. Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu’nun (ANZ) analiz ekibi, “Altınla ilgili iyimser tavrımızı koruyoruz. 1 ons altın 2025 yılı içinde büyük ihtimalle 3 bin 50 dolarlık rekor seviyeyi görecek” değerlendirmesinde bulundu.