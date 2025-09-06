Altın Fiyatları 4 Bin 720 Lirayı Aştı

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ

ABD’de bu ayki faiz indirimi olasılığının artması, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansını sergileyen bir gidişata doğru ilerliyor. Piyasaların gözü özellikle bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda. Spot altın, yüzde 0,3 artarak ons başına 3 bin 585 dolardan işlem görüyor.

HAFTALIK YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolara ulaşan ons altın, tüm zamanların zirvesini yakaladı ve haftalık bazda yüzde 3,2 yükseldi. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara çıktı.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Türkiye’de ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın, yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 liranın üzerine çıkarak yeni bir rekor seviye gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Şu anki altın satış fiyatları şöyle:

– Gram altın: 4 bin 770 TL

– Çeyrek altın: 7 bin 850 TL

– Yarım altın: 15 bin 700 TL

– Tam altın: 30 bin 683 TL

– Cumhuriyet altını: 31 bin 255 TL

– Gremse altın: 78 bin 274 TL

– Reşat altını: 31 bin 280 TL

– Ons altın: 3 bin 585 dolar

PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK ALTINI ARTIRIYOR

Altın fiyatlarındaki artışın arkasında birden fazla neden bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleriyle ilgili belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesine sebep oluyor. Federal bir temyiz mahkemesi Trump’ın tarifelerini “yasa dışı” bulmasına rağmen, bu kararın 14 Ekim’e kadar askıya alınması, piyasalarda yeni kaygılar oluşturma potansiyeli taşıyor. Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’ye itiraz etme ihtimali, gerilimi artırıyor.

FED BEKLENTİLERİ ARTMAKTA

Diğer yandan, Fed Başkanı Lisa Cook’un görevden alınmasıyla ilgili durumun sonuçsuz kalması ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Son ABD enflasyon verileri, bu ay sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirim olasılığını yüzde 87’ye çıkardı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin faiz indirimine destek vermesi, piyasalardaki beklentileri kuvvetlendiriyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD işgücü piyasası verilerini dikkatle izliyor.