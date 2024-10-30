“Altın Fiyatları Artarken Hasır Bilezik Fiyatları Yükseliyor”

ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN ETKİSİ

Altın fiyatlarının artışı, Trabzon’un meşhur hasır bileziklerinin fiyatlarını da gündeme getirdi. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, geçen yıl 250 bin TL seviyesinden satışa sunulan Trabzon hasır bilezik setinin fiyatlarının, gram altın fiyatının 3 bin TL’nin üzerine çıkmasıyla birlikte 350-450 bin TL aralığına yükseldiğine dikkat çekti. Yazıcı, hasır bileziğin gram altındaki artışla birlikte geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 50 artış gösterdiğini vurguladı.

HASIR BİLEZİKLERİN DÜĞÜNLERDEKİ YERİ

Trabzon’da hasır bileziklerin düğünlerdeki önemi büyük. Yazıcı, gram altının kısa vadede 3 bin 500, uzun vadede ise 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabileceğini ifade etti. 17 ve 18 kol hasır bileziklerin fiyatlarının geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasında önemli bir farklılık oluşturduğunu belirtti. Yazıcı, hasır bileziğin daha önce 250 bin TL’den başlayan fiyatlarının şimdi 350-450 bin TL seviyelerine ulaştığını belirterek, önümüzdeki aylarda fiyatların daha da artacağını düşündüğünü aktardı.

KUYUMCU ESNAFLARINDAN YORUM

Kuyumcu esnafı Zekeriya Tonyalı, hasır bilezik setlerinin ayarı ve işçiliğine göre 1 milyon TL’yi geçebileceğini ifade etti. Tonyalı, geçen yıl 19 kol hasır takımının 150-180-200 bin TL civarında seyrettiğini belirterek, “Böyle bir takımı bugün almak istersen 500 bin TL’den aşağı bulamazsın. En pahalı takım 1 milyon TL’nin üzerine çıkabiliyor” diye konuştu. Ayrıca, hasır bileziğe olan talebin her geçen gün azaldığını, bunun sebebinin ekonomik durum olduğunu dile getirdi. Tonyalı, “Bu takı Türkiye’de sadece Trabzon’da üretiliyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun imalatı mümkün değil” dedi.