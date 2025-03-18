Altın Fiyatları Artışa Geçebilir Mi?

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ EKONOMİ GÜNDEMİNİ SARSIYOR

Bankalarda gerçekleştirilen altın işlemlerine yönelik olarak yapılan yeni vergi düzenlemesi, ekonomi dünyasında şok etkisi yarattı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu karara göre, 1000 TL’lik her işlem için 2 TL vergi alınacak. Mynet’e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, bu kararın olası etkilerini değerlendirirken, altın fiyatlarında bir artış öngörüsünü de dile getirdi. Peki, bu vergi altın piyasasında nasıl bir etki yaratacak? Gram altın gerçekten 5000 TL’ye mi ulaşacak?

DEVLET POLİTİKALARIYLA ÇELİŞEN BİR ADIM

Yeni vergi düzenlemesi hakkında sert yorumlarda bulunan Bayram, “Bu düzenleme, devletin cari açığını kapatmak ve vatandaşın tasarruf bilincini artırmak hedeflerine ters düşüyor. Geçtiğimiz hafta kesme altın satışları yasaklandı ve 180 bin TL üzerindeki kuyumculuk işlemleri için kimlik zorunluluğu getirildi. Amaç, kayıt dışı altın işlemlerini kontrol altına alıp vatandaşları banka işlemlerine yönlendirmekti. Fakat binde 2’lik vergi, tam tersine kayıtdışı altın ticaretini teşvik edebilir” dedi. Bayram, Merkez Bankası’nın 170 milyar dolarlık rezervini koruma çabalarının altın ithalatını sınırlamaya bağlı olduğunu, ancak bu verginin ters etki yaratabileceğini belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN FİYATLARINI ARTIRIYOR

Altın fiyatlarının geleceği hakkında önemli tespitlerde bulunan Bayram, “Trump’ın göreve gelmesi ile ons altın yüzde 17-18 artış göstererek 3000 doları gördü. Gram altın ise 3500 TL ile rekor kırdı. ABD’nin uyguladığı vergi misillemeleri, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler, İsrail’in Filistin politikaları ve Yemen’deki İran gerilimi gibi jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekliyor. Bu koşullarda altının yükselişi devam edecek,” şeklinde konuştu. Bayram, altının güvenli liman özelliğinin ilerleyen dönemde daha da belirginleşeceğini vurguladı.

GRAM ALTIN 5000 TL HEDEFİ

Bayram, yıl sonu tahminleriyle altın yatırımcılarının dikkatini çekecek bilgiler paylaştı: “Ons altın 3250-3500 dolar aralığında dengelenecek. Gram altın için ise 4500-5000 TL seviyeleri bekliyorum. Dolar kurunun da bu yükselişi desteklemesi muhtemel.” Altın fiyatlarındaki bu olası artış, hem tasarruf sahiplerini hem de piyasaları yakından ilgilendiriyor.