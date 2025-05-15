Altın Fiyatları Dalgalanıyor, Yatırımcılar Endişeli

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların kaygı duymasına neden oluyor. Özellikle gram altın fiyatının geleceğiyle ilgili farklı tahminler yapılıyor. Bu noktada “Gram altın kaç TL olacak?” sorusu sıkça gündeme geliyor. Altın piyasasındaki bu değişim, yatırımcıların stratejilerini tekrar değerlendirmelerine yol açıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarının düşmesinde birkaç ana sebep öne çıkıyor. Öncelikle, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı politikaları, getirisi olmayan varlıklar arasında altının cazibesini azaltıyor. Bunun yanı sıra, doların güçlenmesi de altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Bazı analistler, ekonomik belirsizliklerin sürmesi durumunda altın fiyatlarının yeniden yükselebileceğini öngörüyor.

GELİŞMİŞ TAHMİNLER

Örneğin, Saxo Bank, 2025 yılı için ons altın fiyatının 3.300 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Bazı ekonomistler ise 2025 yılı sonuna kadar gram altın fiyatının 4.500 TL’ye ulaşabileceğini belirtiyor. Bu tahminler, yatırımcılar açısından oldukça dikkat çekici ve gelecekteki stratejilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor.