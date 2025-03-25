Altın Fiyatları Dalgalanıyor: Yatırımcılar Ne Bekleniyor?

KÜRESEL ALTIN FİYATLARINDA GERİLEME EĞİLİMİ

Küresel ölçekte ons altın fiyatlarında yavaş bir düşüş gözlemleniyor. Bu gelişme, iç piyasada gram altın fiyatlarını da aşağıya çekiyor. ABD’de enflasyon artış hızı ile ilgili beklentilerin yükselmesi, durgun bir dönemin sinyallerini veriyor. Ancak, bu ortamda ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası’ndan (Fed) faizleri düşürmesini istiyor. Altın yatırımcıları, değerli maden fiyatlarını doğrudan etkileyecek böyle bir senaryoya yönelik hazırlık yapıyor.

TALİHSİZ EK GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump’ın uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri, ABD ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesi tahmin edilirken ABD’nin temerrüde düşeceğine dair endişeler de altın piyasasında zayıflık işaretleri gösteriyor. Fed’in faiz indirimleri, genelde ons altın fiyatları üzerinde artış yönünde bir etki yaratma potansiyeli taşıyor.

FAİZ İNDİRİMİNİN NEDENLERİ

Faiz indirimlerinin altın fiyatlarını yükseltmesinin birkaç nedeni bulunuyor: Düşük faiz oranları, yatırımcıları daha düşük getiri arayışına yönlendiriyor. Bu durum, altına olan talebi artırıyor çünkü altın, faizli getiri sağlamasa da güvenli liman özelliği taşıyor. Ayrıca, faiz indirimleri genellikle doların değer kaybetmesine neden olabiliyor ve dolayısıyla altın fiyatları doların zayıfladığı durumlarda genelde artış gösteriyor. Enflasyon beklentileri de önem taşıyor; Fed’in faiz indirmesi ekonomiyi canlandırmak için yapılıyor ancak bu durum enflasyon beklentelerini artırabiliyor. Enflasyon arttıkça altın fiyatlarının yükselebileceği öngörülüyor.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Sonuç olarak, Fed’in faiz indirmesi durumunda altın fiyatlarının genellikle yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Ancak piyasalardaki tepkiler birçok faktöre bağlı olduğu için kesin bir öngörüde bulunmak zor. Günün başında gram altın 3677 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Günü 3672 lira ile en düşük ve 3685 lira ile en yüksek seviyelerde geçirdi. Şu an 3684 liradan işlem bulurken, Kapalıçarşı’da gram altın 3693 lira alım ve 3744 lira satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Ons altın ise 3011 dolardan işlem görmeye başladı ve gün içinde en düşük 3007 dolar ile en yüksek 3016 dolar seviyelerine ulaştı. Şu an 3015 dolardan satılıyor.