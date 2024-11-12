Altın Fiyatları Değişiyor: Güncel Ne?

Düğün sezonu yaklaşırken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları, alıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki güncel değişimler, özellikle düğünlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek, yarım ve tam altın için oldukça merak ediliyor. Yatırımcılar ve altın almak isteyenler, altındaki son durumu sıkı bir şekilde takip ediyor. Anlık fiyatları öğrenmek isteyenler ise bu konuda araştırmalar yapıyor. Kapalıçarşı ve kuyumcu fiyatlarını sorgulayan birçok kişi, internet üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

12 KASIM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

12 Kasım 2024 tarihi itibarıyla altın fiyatlarındaki değişimler dikkatle izleniyor. Yatırımcıların ilgisini çeken çeyrek altın, alış fiyatı 4.748 TL, satış fiyatı ise 4.957 TL olarak belirlendi. Ayrıca, güvenli liman olarak bilinen Cumhuriyet altını, alış fiyatı 18.995 TL, satış fiyatı ise 19.742 TL olarak güncellenmiş durumda. Tam altın içinse alış fiyatı 19.880 TL, satış fiyatı ise 19.773,67 TL olarak kaydedildi.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın, güncel olarak alış fiyatı 2.968 TL, satış fiyatı ise 2.894 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altının alış fiyatı 9.496 TL, satış fiyatı ise 9.907 TL’dir. Altın fiyatlarında yaşanan bu değişimler, yatırımcılar ve alıcılar açısından dikkat çekici bir noktada bulunuyor.